Mercato - Manchester United : Pourquoi Raiola a changé de stratégie pour Pogba

Publié le 3 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Depuis quelques temps, Mino Raiola a changé de stratégie par rapport au transfert de Pogba. Explication.

Depuis quelques jours, la question du prix qu'exigera Manchester United pour le transfert de Paul Pogba l'été prochain constitue le principal enjeu. Selon les révélations des médias anglais ces derniers temps, de nouveau confirmé par The Sun aujourd'hui, le club mancunien partirait sur une base de discussion extrêmement élevée, à 175 millions d'euros, sachant qu'il dispose d'une option unilatérale pour prolonger d'un an le contrat du joueur, qui est pour l'instant lié jusqu'en juin 2021.

MU garde une position forte...

Dans ces conditions on comprend mieux le soudain changement de cap de l'entourage de Pogba, et notamment de son agent Mino Raiola. Alors que ces dernières semaines, Raiola était en mode offensif, dans le but de mettre la pression sur les Red Devils pour qu'ils acceptent le départ du milieu français, il cherche désormais à calmer le jeu, afin que le club ne mette pas son plan à exécution et reste sur un prix de départ plus raisonnable.