Mercato - PSG : Daniel Riolo croit en l'échange entre Neymar et Griezmann !

Publié le 2 mars 2020 à 21h15 par B.C.

Alors qu'Antoine Griezmann éprouve quelques difficultés au FC Barcelone, Daniel Riolo estime qu'il est possible que l'international français soit envoyé du côté du PSG en échange de Neymar.

Antoine Griezmann ne fait pas l'unanimité au FC Barcelone depuis son arrivée l'été dernier. En effet, l'ancien de l'Atlético de Madrid peine à trouver sa place dans son nouveau club. Sur le plan extrasportif, ses relations avec Lionel Messi et d'autres cadres du vestiaire seraient loin d'être optimales, tandis que sur le terrain, Antoine Griezmann éprouve de grandes difficultés sur le côté gauche de l'attaque, et cela a été criant ce dimanche soir lors du Clasico face au Real Madrid. De quoi s'interroger sur son avenir en Catalogne.

« Un échange Neymar/Griezmann ? C'est fort possible »