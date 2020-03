Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça serait passé à l'action pour Lautaro Martinez !

Publié le 2 mars 2020 à 18h30 par J.-G.D.

Une première offre du Barça serait sur la table pour Lautaro Martinez (Inter Milan). Les Catalans proposeraient donc 70M€, tout en incorporant deux joueurs dans l’opération.

Actuellement blessé, et ce pour encore quelques mois, Luis Suarez devrait assister au renfort d’un nouvel attaquant au Barça. Les Blaugrana chercheraient en effet le successeur de l’international uruguayen, et un nom retiendrait toujours l’attention de Barcelone : Lautaro Martinez. Déjà dans le viseur du club l’été dernier, le buteur de l’Inter Milan pourrait devenir la nouvelle arme offensive des Catalans lors du prochain mercato estival. Il faudra néanmoins débourser 111M€, montant de la clause libératoire de l’Argentin. Mais la direction de Barcelone aurait tout prévu dans le dossier Martinez.

70M€, plus Vidal et Semedo ?