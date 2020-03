Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ est inévitable pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est plus qu’incertain, pour Patrick Mboma, il n’y a aucun doute à avoir concernant le futur départ du Français.

A 21 ans, Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022 au PSG. Toutefois, son avenir ne cesse d’être au centre des rumeurs, notamment pour évoquer un possible transfert au Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca, le Français est très attendu et maintenant la question serait de savoir quand Mbappé. D’ailleurs, son départ du PSG ne ferait désormais plus aucun doute.

Départ acté ?

Ancien joueur du PSG, Patrick Mboma s’est confié sur l’avenir de Kylian Mbappé. Et pour lui, il est certain qu’il partira. En effet, pour Le Parisien, il a assuré au sujet de Mbappé : « On sait très bien qu'il ne fera pas dix ans au PSG ».