Mercato - ASSE : Ce défenseur qui veut revenir !

Publié le 3 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Passé par l'ASSE entre 2006 et 2016, Moustapha Bayal Sall se verrait bien revenir dans le Forez afin d'y terminer sa carrière.

Du haut de ses 34 ans, Moustapha Bayal Sall s'approche doucement de la fin de sa carrière. Lancé en professionnel à l'AS Saint-Etienne, le défenseur sénégalais a évolué durant 10 ans chez les Verts avant de rejoindre Al-Arabi au Qatar en 2016. Désormais à Lyon Duchère en National 1, Moustapha Bayal Sall se verrait bien faire son grand retour à l'ASSE afin d'y terminer sa carrière.

Bayal Sall veut revenir