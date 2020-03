Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer en grande difficulté dans ce dossier brûlant ?

Publié le 3 mars 2020 à 3h15 par A.M.

Depuis l'annonce du départ de David Wantier, l'AS Saint-Etienne est en quête d'un nouveau chef du recrutement. Mais pour le moment, les Verts enchaînent les refus.

Battus dans le derby à Lyon (0-2), l'AS Saint-Etienne traverse une période délicate d'un point de vue sportif. Mais en interne aussi la situation est compliquée. En effet, il y a quelques jours, les Verts ont décidé de se séparer des services de David Wantier qui occupait le poste de directeur de la cellule de recrutement. Par conséquent, l'ASSE est en quête d'un nouveau chef du recrutement. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, la piste menant à Axel Lablatinière (Red Star) est étudiée tandis que Jean-Luc Buisine a décliné.

Bonneau et Grimandi recalent l'ASSE