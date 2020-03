Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone n'en démordrait pas pour cette piste de Leonardo...

Publié le 2 mars 2020 à 17h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec l'Inter et la Juventus pour Sandro Tonali. Diego Simeone, le coach de l'Atlético, appuierait auprès de sa direction pour le recrutement du milieu de terrain de Brescia.

Diego Simeone voudrait absolument en découdre pour Sandro Tonali. Pour renforcer l'entre jeu de Thomas Tuchel, Leonardo aurait l'intention de miser sur la pépite de Brescia. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à la Juventus et à l'Inter pour Sandro Tonali. Et, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien du Milan AC part avec un gros retard sur ce dossier. Selon nos informations du 31 décembre, Sandro Tonali privilégie les Nerazzurri et les Bianconeri en cas de départ lors de la prochaine fenêtre de transferts. Malgré tout, un autre cador européen serait prêt à batailler pour le milieu de terrain de 19 ans.

Retour en force de Simeone pour Sandro Tonali ?