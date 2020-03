Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tout les raisons d’y croire pour Aubameyang

Publié le 3 mars 2020 à 4h30 par T.M.

Ciblant Pierre-Emerick Aubameyang pour remplacer Luis Suarez, le FC Barcelone pourrait bien voir une porte s’ouvrir pour le buteur d’Arsenal.

Actuellement, le FC Barcelone a énormément de mal offensivement. Malgré Lionel Messi, les Catalans payent surtout l’absence de Luis Suarez, véritable point de fixation au Barça. Alors qu’il faut trouver une solution pour faire sans lui actuellement, le club blaugrana s’active aussi pour trouver l’attaquant qui viendra le remplacer à long terme. Un rôle qui pourrait revenir à Pierre-Emerick Aubameyang.

Une ouverture pour le Barça ?

A Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang est apprécié. Cet été, le joueur d’Arsenal pourrait donc être l’heureux élu. Sous contrat jusqu’en 2021, le Gabonais refuse d’ailleurs pour le moment de prolonger. Et Mikel Arteta sait d’ailleurs que cela sera compliqué de convaincre Aubameyang, faute de Ligue des Champions : « N’importe quel joueur dans le monde veut jouer la Ligue des Champions et si vous avez cette option sur la table, les joueurs sont plus ouverts pour nous rejoindre ou prolonger ».