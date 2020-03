Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de cette piste offensive de Zidane !

Publié le 3 mars 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Interrogé sur les clubs intéressés par son profil, dont le Real Madrid, Alexander Sørloth, attaquant de Trabzonspor, désire se concentrer sur son club.

Entre l’intérêt du Real Madrid et de trois clubs de Premier League (Newcastle, Aston Villa, Sheffield United), Alexander Sørloth pourrait étrenner de nouvelles couleurs au terme de la saison. Actuellement prêté par Crystal Palace à Trabzonspor, l’attaquant norvégien ne manquerait pas de sollicitations, à quelques mois du mercato estival. Le buteur de la formation turque, en prêt jusqu'en 2021, pourrait donc vêtir la tunique madrilène dans les prochains mois, ce qui fait réagir. Interrogé sur le sujet, Sørloth préfère néanmoins se concentrer sur son club actuel.

« J'ai vu les rumeurs, il y en a tellement, mais… »