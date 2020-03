Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Retour à l’envoyeur pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 3 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Près de deux ans après son départ du Real Madrid pour la Juventus, Cristiano Ronaldo afficherait de gros regrets en coulisses et se verrait bien revenir en Espagne.

« Pour moi, les informations qui me viennent de l’entourage, c’est qu’il sait qu’il a fait une connerie en allant à la Juventus (…) Il regrette d’être parti d’Espagne, c’est une réalité. Je ne parle pas de rumeur, je parle d’informations de gens très proches », avait indiqué le journaliste Frédéric Hermel début février sur les grands regrets de Cristiano Ronaldo depuis son départ du Real Madrid pour la Juventus en 2018. L’attaquant portugais se verrait donc bien revenir en Espagne, et la tendance s’est confirmée ces dernières heures…

« Cristiano a ressenti le désir de revenir »