Mercato - PSG : Une belle ouverture pour Leonardo dans ce dossier à 140M€ ?

Alors que le Borussia Dortmund a révélé vouloir conserver Jadon Sancho par le biais de son directeur général, ce ne serait qu’un discours de circonstance. De quoi faire les affaires du PSG ?

Depuis le début de saison, Jadon Sancho (19 ans) flambe. Avec le Borussia Dortmund, l’international anglais a inscrit 14 buts en Bundesliga et a délivré le même nombre de passes décisives pour 2 réalisations et 2 passes en Ligue des champions. Des statistiques affolantes pour l’ailier du BvB qui aurait tapé dans l’oeil de plusieurs formations européennes dont le PSG. Hans-Joachim Watzke révélait cependant récemment que ce n’était pas « une question d’argent. Pour nous, la meilleure position serait qu’il reste à Dortmund. Nous avons assez d’argent. Nous voulons des titres. Je pense que l’équipe a plus de talent avec Jadon que sans Jadon. Selon moi, je ne pense pas qu’il souhaite partir » . La vérité semblerait tout autre…

Le BvB secrètement ouvert à une vente de Sancho ?