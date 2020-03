Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un retour de… Michy Batshuayi ?

Publié le 3 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Parti en 2016 à Chelsea, Michy Batshuayi pourrait effectuer son grand retour à l’OM cet été, les dirigeants phocéens pensant faire revenir leur ancien attaquant.

De 2014 à 2016, Michy Batshuayi a empilé les buts pour l’OM. En l’espace de deux saisons, l’international belge a inscrit 33 buts pour le club phocéen avant de s’envoler pour Chelsea. Chez les Blues , le Belge peine à faire son trou et est constamment prêté ou pas utilisé comme attaquant titulaire comme le prouve cette saison. En concurrence avec Tammy Abraham et Olivier Giroud, Batshuayi serait susceptible de quitter Chelsea cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat avec les Blues .

L’OM penserait à rapatrier Batshuayi !