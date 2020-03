Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça recalé par ce successeur annoncé de Suarez ?

Publié le 3 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone penserait entre autres à Timo Werner pour succéder Luis Suarez en Catalogne. L’international espagnol serait catégorique pour son avenir, il ne quitterait Leipzig que pour Liverpool à ce jour.

À 23 ans, Timo Werner compte déjà une participation avec La Mannschaft en Coupe du monde et figure parmi les meilleurs attaquants de Bundesliga. Avec le Red Bull Leipzig, l’international allemand est devenu l’un des buteurs les plus prolifiques du championnat et une grande promesse du football de demain. Étant conscient que Luis Suarez se rapproche du crépuscule de sa carrière, le FC Barcelone verrait en Werner son potentiel successeur. Mais le buteur allemand aurait d’autres plans pour son avenir.

Werner attendrait Liverpool !