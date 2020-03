Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién n'aurait pas lâché cette piste de Valverde !

Publié le 2 mars 2020 à 23h00 par J.-G.D. mis à jour le 2 mars 2020 à 23h03

En marge de son intérêt pour Lautaro Martinez, le Barça aurait toujours des vues sur le profil de Stefano Sensi, milieu de terrain de l’Inter Milan.

Le Barça préparait d’ores et déjà son mercato estival. Un nom reviendrait donc avec insistance de l’autre côté des Pyrénées, en la personne de Lautaro Martinez. Les décideurs de Barcelone feraient tout leur possible afin d’attirer l’attaquant de l’Inter Milan dans leurs filets, avec l’annonce d’une offre de 70M€, tout en intégrant Arturo Vidal et Nelson Semedo dans l’opération. Et Martinez pourrait être accompagné par l'un de ses coéquipiers.

Le Barça penserait toujours à Stefano Sensi