Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est menacé pour la succession de Neymar !

Publié le 3 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait des vues sur Jadon Sancho pour le prochain mercato estival, c’est finalement Manchester United qui serait idéalement placé pour recruter le jeune talent offensif du Borussia Dortmund.

L’avenir de Neymar au PSG étant encore assez incertain, Leonardo observerait de très près le marché pour anticiper un possible départ de l’international brésilien l’été prochain. Jadon Sancho, le jeune attaquant anglais du Borussia Dortmund, figurerait notamment sur les tablettes du directeur sportif du PSG : « Je ne regarde vraiment pas toutes ces choses. Je me concentre seulement sur mon équipe et à jouer les matchs un après l’autre », a d’ailleurs confié Sancho lundi sur son avenir. Et pourtant, le PSG ne serait pas seul dans ce dossier…

MU en pole pour Jadon Sancho ?