Mercato - Real Madrid : Un renfort estival qui s’éloigne pour Zinedine Zidane ?

Publié le 3 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid verrait d’un bon oeil le retour de Martin Odegaard, le Norvégien a lui d’autres plans.

Pour la saison prochaine, le Real Madrid compte sur ses joueurs prêtés pour se renforcer. Alors qu’Achraf Hakimi reviendra du Borussia Dortmund, une place pourrait aussi attendre Martin Odegaard. Cette saison, le Norvégien brille à la Real Sociedad. De quoi faire réfléchir les Merengue concernant un possible retour du milieu de terrain, iniatelement prêté pour 2 saisons chez les Basques. Un engagement qu’Odegaard entend toutefois respecter.

2 ans à la Real Sociedad ?

Depuis plusieurs semaines, Martin Odegaard ne cesse de le répéter : il veut rester les 2 saisons à la Real Sociedad. Et pour Diario De Vasco, il a encore prévenu le Real Madrid, lâchant : « Quand les gens me demandent si je serai là pour disputer la Ligue des Champions, je dis toujours que je suis très heureux et que le plan est de jouer pour la Real pour 2 saisons ».