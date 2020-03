Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba victime d'un dossier XXL ?

Publié le 3 mars 2020 à 11h45 par A.C.

L’avenir de Paul Pogba et celui de Jadon Sancho pourraient être liés en vue du prochain mercato estival.

Cet été pourrait être très chaud ! Plusieurs gros dossiers semblent en effet prendre forme et Paul Pogba est l’un des plus importants. Le Français souhaiterait toujours quitter Manchester United et le Paris Saint-Germain serait prêt à l’accueillir, tout comme la Juventus et le Real Madrid. Les dirigeants mancuniens ne sont toutefois pas prêts à le brader, même si un autre facteur pourrait rentrer en jeu au cours des prochains mois.

United prêt à vendre Pogba pour s’offrir Sancho