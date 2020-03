Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à faire un geste fort pour Icardi ?

Publié le 3 mars 2020 à 10h15 par A.C.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient déjà en train de travailler sur l’avenir de Mauro Icardi, prêté par l’Inter depuis l’été dernier.

Initialement annoncé comme le possible successeur d’Edinson Cavani, qui est en fin de contrat, Mauro Icardi semble s’éloigner peu à peu du Paris Saint-Germain. Pas vraiment d’accord avec les choix de Thomas Tuchel, l’attaquant prêté par l’Inter a eu un vif échange avec Leonardo récemment, à en croire les médias italiens. Ainsi, de plus en plus de sources évoquent un départ à la fin de la saison pour l’Argentin, qui plait énormément à la Juventus.

Le PSG prêt à renvoyer Icardi en Italie