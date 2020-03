Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà bougé en coulisses pour Icardi !

Publié le 3 mars 2020 à 8h45 par A.C.

Leonardo aurait d’ores et déjà commencé à discuter avec un cador européen concernant Mauro Icardi, actuellement prêté au PSG par l’Inter.

En quelques mois, la situation de Mauro Icardi a changé du tout au tout. Irrésistible lors de la première partie de saison, l’attaquant prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter rencontre quelques difficultés depuis le début de l’année 2020. Pas seulement sur le terrain, puisque plusieurs sources ont évoqué un clash avec Thomas Tuchel, mais également avec le directeur sportif Leonardo. Ce dernier semble d’ailleurs déjà s’être penché sur son avenir... qui devrait être loin du PSG !

Leonardo aurait commencé à parler avec la Juventus cet hiver