PSG - Malaise : Cette sortie forte sur le dossier Icardi !

Publié le 2 mars 2020 à 1h45 par B.C.

Avant d’être prêté au PSG l’été dernier, Mauro Icardi a connu des mois compliqués du côté de l’Inter Milan. Une situation sur laquelle est Luciano Spalletti, son ancien entraîneur.

Les problèmes de Mauro Icardi à l’Inter Milan ont fait les affaires du PSG l’été dernier. En effet, Leonardo est parvenu à se faire prêter l’attaquant argentin avec une option d’achat de 70M€. Une opération parfaite qui a permis au PSG de récupérer un joueur de haut niveau sans débourser le moindre centime. Pour rappel, Mauro Icardi avait été poussé vers la sortie par les Nerazzurri l’été dernier après une saison très compliquée sur le plan extrasportif, et les nombreuses sorties de Wanda Nara, son épouse et agente, n’avaient pas arrangé sa situation à Milan. Luciano Spalletti, qui s'était passé des services de son buteur à la fin de la saison dernière, est justement revenu sur les problèmes rencontrés par Icardi à l’Inter.

« Ce sont des situations délicates et vous devez y faire face »