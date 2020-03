Foot - PSG

PSG : Cavani, Icardi... Sur qui doit miser Thomas Tuchel contre Dortmund ?

Publié le 1 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec Mauro Icardi et Edinson Cavani, Thomas Tuchel peut compter sur deux buteurs de très haut niveau. Selon vous, sur lequel des deux devrait miser le coach du PSG contre Dortmund ? C’est notre sondage du jour !

Le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-1) est encore dans toutes les têtes. Les stars du Paris Saint-Germain n’ont pas été au rendez-vous, mais c’est surtout la tactique et la gestion de la rencontre de Thomas Tuchel qui ont soulevé énormément de question. L’un des choix forts du coach du PSG a notamment été de laisser sur le banc Edinson Cavani et Mauro Icardi pendant toute la durée de la rencontre. Les deux auraient pourtant pu apporter une arme offensive supplémentaire, dans un moment où le PSG en avait clairement besoin. Cavani comme Icardi semblent en bonne forme actuellement et si cela continue Thomas Tuchel devra sans aucun doute se résoudre à intégrer au moins l’un des deux dans son onze de départ. Selon vous, vers qui devrait se porter le choix du coach du PSG ?

Le casse-tête de Thomas Tuchel commence