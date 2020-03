Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel envoie un message fort à Leandro Paredes !

Publié le 1 mars 2020 à 12h45 par A.M.

Peu utilisé depuis le début de l’année, Leandro Paredes était même absent du groupe à Dortmund. Mais Thomas Tuchel assure qu’il compte toujours sur l’Argentin.

Auteur d’une fin d’année 2019 prometteuse, Leandro Paredes semblait avoir trouvé sa place au sein du groupe du Paris Saint-Germain. Et pourtant, Thomas Tuchel l’a peu utilisé depuis le début de l’année, l’écartant même du groupe qui s’est déplacé à Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une situation qui aurait provoqué des remous en interne au point que Leandro Paredes s’accroche avec son entraîneur. Mais suite à l’entrée convaincante de l’international argentin contre Dijon samedi (4-0), l’entraîneur du PSG envoie un message fort à son milieu de terrain.

«J’ai toujours dans ma tête cette possibilité de le faire»