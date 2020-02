Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel donne des nouvelles de Di Maria !

Publié le 29 février 2020 à 20h15 par La rédaction

Sorti à la 18ème minute lors du match face à Dijon ce samedi (4-0), Angel Di Maria ne souffrirait pas d’une blessure trop grave selon l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel.

La sortie d’Angel Di Maria à la 18ème minute du match contre Dijon (4-0) a fait trembler le Parc des Princes. À 11 jours du 8ème de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le PSG aura bien besoin de son milieu offensif, alors que Marco Verratti sera suspendu. Mais selon Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, Angel Di Maria ne devrait pas être absent face à Dortmund. L’Argentin pourrait même rejouer ce mercredi contre l’OL.

« La blessure de Di Maria c’est grave ? Je ne pense pas du tout »