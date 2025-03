Benzema : L’improbable punchline sur TF1 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité en sélection depuis l'été 2024, Olivier Giroud a été célébré par le Stade de France ce dimanche soir juste avant la rencontre entre la France et la Croatie en Ligue des Nations. Aux commentaires du match, Grégoire Margotton a fait référence à une célèbre sortie de Karim Benzema pour honorer le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Margotton fait une référence en live

« Ce n’était pas forcément une Formule 1 au départ, Olivier Giroud. Mais pendant que certaines Formule 1 ne sont jamais sorties des stands, le kart Giroud avançait sans cesse et remportait lui des prix auxquels il n’était pas destiné » a confié le journaliste sur TF1.

« Je sais que je suis la F1 »

En mars 2020, en plein confinement, Benzema avait taclé son ancien partenaire chez les Bleus. « Ça va être vite fait : on ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next.(…)Moi, je sais que je suis la F1 » avait lâché l’ancien attaquant du Real Madrid lors d’un live avec Mohamed Henni.