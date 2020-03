Foot - PSG

PSG : Tuchel s'enflamme pour l'une de ses recrues estivales !

Publié le 1 mars 2020 à 19h15 par La rédaction

Idrissa Gueye est arrivé au Paris-Saint-Germain le 30 juillet dernier. Le Sénégalais pèse de plus en plus dans le jeu du club de la capitale et son match face à Dijon le prouve, de quoi impressionner Thomas Tuchel.

Le Paris-Saint-Germain s’est tranquillement imposé à domicile face à Dijon (4-0) samedi. Cette victoire permet au PSG de garder 13 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, victorieux à Nîmes la veille. Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Kylian Mbappé par deux fois sont les buteurs de la rencontre, et même si Idrissa Gueye n'a pas directement contribué à ce succès, Thomas Tuchel a salué le travail de son milieu sénégalais en conférence de presse.

« Il est toujours prêt à souffrir »