PSG : Marquinhos s'enflamme pour cette pépite de Thomas Tuchel !

Publié le 29 février 2020 à 23h45 par H.G.

Auteur de bonnes performances cette saison lorsque Thomas Tuchel fait appel à lui, Tanguy Kouassi a séduit un bon nombre des observateurs du PSG. De son côté, Marquinhos n’a pas manqué de congratuler son jeune coéquipier.

A seulement 17 ans, Tanguy Kouassi est parvenu à se faire une place dans l’effectif du PSG cette saison. Thomas Tuchel a fait appel au jeune formé au club à 12 reprises, dont quatre titularisations en Ligue 1 et une en Ligue des Champions. Le joueur franco-ivoirien capable d’évoluer au milieu et en défense centrale a fait bonne impression à chaque fois, justifiant ainsi la confiance que lui accorde son entraîneur. Et si sa situation contractuelle au PSG reste floue, le Parisien n’ayant toujours pas signé son premier contrat professionnel tandis que le RB Leipzig aurait trouvé un accord avec son entourage, Tanguy Kouassi a d’ores et déjà séduit la plupart de ses coéquipiers au PSG, à commencer par Marquinhos.

« Il nous donne beaucoup de confiance quand il joue »

Interrogé en zone mixte à l’issue de la victoire 4-0 du PSG contre Dijon ce samedi, Marquinhos a clamé toute sa joie d’évoluer avec Tanguy Kouassi et de voir un jeune du centre de formation performer à ce niveau. « Kouassi est très jeune, mais il nous donne beaucoup de confiance quand il joue. Il met de l’engagement à chaque fois, ça fait vraiment plaisir d’avoir un joueur comme lui issu de notre centre de formation », a confié Marquinhos.