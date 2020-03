Foot - OM

OM - Malaise : Valentin Rongier fait une grande annonce pour Florian Thauvin !

Publié le 1 mars 2020 à 14h45 par A.M.

Proche d’un retour à la compétition, Florian Thauvin semble plus motivé que jamais comme l’explique son coéquipier à l’OM Valentin Rongier.

Blessé durant un match amical l’été dernier, Florian Thauvin a été opéré de la cheville au mois de septembre et n’a pas rejoué depuis cette date. Et alors que son retour était prévu pour début février, André Villas-Boas a récemment annoncé qu’il était contraint de repousser cette échéance. Résultat, le Champion du monde pourrait faire son retour à la compétition vendredi à l’occasion de la réception Amiens. Quoi qu’il en soit, Florian Thauvin semble très motivé à l’idée de faire son retour comme l’explique Valentin Rongier.

«Il va beaucoup nous aider d’ici la fin de la saison»