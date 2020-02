Foot - OM

OM - Malaise : Florian Thauvin est très attendu en interne !

Publié le 27 février 2020 à 4h15 par A.M.

Absent depuis le début de saison, Florian Thauvin s'apprête à faire son grand retour à la compétition dans les prochains jours. Pour le plus grand bonheur de l'OM.

Opéré de la cheville au mois de septembre, Florian Thauvin pour faire son retour la semaine prochaine à l'occasion de la réception d'Amiens. En conférence de presse, Boubacar Kamara a d'ailleurs évoqué la situation de son coéquipier : « Il n'a pas douté, mais il avait hâte de revenir. C'est un champion ». André Villas-Boas s'est également prononcé sur Florian Thauvin dont il attend le retour avec impatience.

«C'est une grande recrue pour la fin de saison»