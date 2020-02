Foot - OM

OM : Germain attend avec impatience Thauvin

Publié le 20 février 2020 à 19h43 par La rédaction

De retour à l’entraînement, Florian Thauvin devrait reprendre la compétition au début du mois de mars. Valère Germain a d’ailleurs hâte du retour de son compatriote.