OM : Pierre Ménès s’enflamme encore pour André Villas-Boas !

Publié le 19 février 2020 à 7h00 par A.M.

De nouveau invité à commenter le travail d’André Villas-Boas, Pierre Ménès ne manque pas de s’enflamme pour le technicien portugais.

Arrivé l’été dernier afin de prendre la succession de Rudi Garcia, André Villas-Boas n’a pas tout de suite fait l’unanimité. Et pourtant, quelques mois après de son arrivée, force est de constater que ce choix porte ses fruits. Très solide dauphin du PSG, l’OM est en effet très bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions, une première depuis l’arrivée de Frank McCourt en octobre 2016. Par conséquent, Pierre Ménès ne manque pas souligner le travail d’André Villas-Boas.

«Villas-Boas fait un boulot magnifique»