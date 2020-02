Foot - OM

OM - Malaise : Benedetto se livre sans détour sur son calvaire !

Publié le 17 février 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors qu’il n’avait plus marqué depuis le 21 décembre dernier, Dario Benedetto a mis fin à sa période de disette ce dimanche contre le LOSC (1-2). Le buteur argentin est revenu sur ce petit passage à vide.

Dario Benedetto a retrouvé le chemin des filets au meilleur moment possible pour Marseille. Son équipe était alors dominée par le LOSC, un prétendant sérieux à la Ligue des Champions, quand l’Argentin a jailli entre les deux centraux des nordistes et ainsi donné l’avantage à l’OM. Ce faisant, Benedetto a ainsi mis un terme à sa période de disette, débutée le 21 décembre dernier contre Nîmes. Il est récemment revenu au micro de Canal+ sur les difficultés traversées pendant ce passage à vide.

« C’est difficile de ne pas marquer mais j’ai toujours été tranquille »