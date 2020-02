Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas tire la sonnette d'alarme pour Payet !

Publié le 14 février 2020 à 22h00 par La rédaction

En conférence de presse, André Villas-Boas a donné des nouvelles de Dimitri Payet. L'entraîneur de l'OM n'est pas certain d'aligner son joueur ce dimanche face au LOSC.

L’OM a eu une grosse frayeur avec Dimitri Payet. Véritable fer de lance de l’équipe marseillaise cette saison, le joueur est sorti sur blessure ce jeudi lors de la rencontre de Coupe de France face à l’OL. L’international français a ressenti une pointe derrière la cuisse gauche et n'est pas sur de tenir sa place pour le prochain match de Ligue 1 ce dimanche face au LOSC. Interrogé en conférence de presse sur l’état de santé de Dimitri Payet, André Villas-Boas ne sait toujours pas s'il alignera son joueur.

« C’est à 50/50 pour le match »