OM - Malaise : Le constat rassurant de Pierre Ménès !

Publié le 24 février 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que l’OM a mis fin à sa série de 14 matches sans défaite en Ligue 1 en s’inclinant contre Nantes, Pierre Ménès estime qu’il n’y a pas de raison de s’affoler.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Invaincu depuis 14 rencontres en championnat, l’Olympique de Marseille a chuté contre le FC Nantes au Stade Vélodrome samedi (1-3). Une victoire sans grande conséquence puisque l’OM conserve sa deuxième place avec neuf points d’avance sur le LOSC. Par conséquent, Pierre Ménès n’est inquiet pour André Villas-Boas et sa bande.

«Il n’y a pas de raison d’être véritablement inquiet pour le moment»