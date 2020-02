Foot - PSG

PSG : Quand Idrissa Gueye interpelle ses coéquipiers avant Dortmund !

Publié le 1 mars 2020 à 1h45 par Th.B.

Aligné au milieu de terrain samedi lors de la victoire du PSG face à Dijon (4-0), Idrissa Gueye a été interrogé sur le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund et en a profité pour mobiliser le vestiaire parisien.

Alors que le PSG a peiné à creuser l’écart après l’ouverture du score express de Pablo Sarabia au bout de onze secondes de jeu, les hommes de Thomas Tuchel ont su faire le break en seconde période grâce à Kylian Mbappé qui s’est d’ailleurs offert un doublé. Mauro Icardi y est aussi allé de son but après avoir remplacé Edinson Cavani titularisé par l’entraîneur du PSG. Ayant réalisé une performance plus remarquée que les précédentes dans l’entrejeu parisien, Idrissa Gueye a tenu à rappeler à l’ordre ses coéquipiers en marge de l’échéance cruciale du Borussia Dortmund, le 11 mars prochain pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions.

« On essaie de bien travailler à l'entraînement pour préparer ce match retour, mais… »