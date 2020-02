Foot - PSG

PSG : Marquinhos, Kouassi… Avant Dijon, Tuchel en dit plus sur Dortmund !

Publié le 29 février 2020 à 17h31 par La rédaction mis à jour le 29 février 2020 à 17h35

Alors que Thomas Tuchel a titularisé Tanguy Kouassi en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain, l’entraîneur du PSG a révélé qu’il allait essayer des choses avant le match retour face à Dortmund.