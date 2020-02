Foot - PSG

PSG - Polémique : Le Barça aurait pris une décision radicale pour Neymar !

Publié le 29 février 2020 à 20h45 par H.G.

Alors que Neymar aurait déposé une nouvelle plainte contre le FC Barcelone, le club catalan n’aurait pas l’intention de satisfaire les demandes de l’actuel joueur du PSG.

La relation entre le FC Barcelone et Neymar est pour le moins tumultueuse. L’été dernier, le Brésilien de 28 ans souhaitait faire son retour au Barça, qui n’a finalement jamais réussi à trouver d’accord avec le PSG pour mener le dossier à terme. Désormais, c’est devant la justice que les Blaugrana et Neymar pourraient se retrouver pour la troisième fois. En effet, d’après El Mundo, l’attaquant brésilien réclamerait 6,5M€ au Barça. Il considérerait qu’il a dû payer plus d’impôts que prévu à cause des irrégularités commises par les Catalans dans son transfert en provenance de Santos en 2013 et demanderait le remboursement de ces frais. Toutefois, à en croire les informations venues d’Espagne, l’affaire pourrait bien s’éterniser…

Le Barça ne compte pas rembourser Neymar