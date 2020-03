Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès a tranché entre Mauro Icardi et Edinson Cavani !

Publié le 1 mars 2020 à 11h15 par H.G.

Auteur de deux énormes ratés ce samedi alors que Mauro Icardi a marqué après être entré en jeu, Edinson Cavani pourrait bien avoir perdu des points dans sa concurrence avec l’Argentin. C’est du moins l’avis développé par Pierre Ménès sur son blog.

Barré par la concurrence de Mauro Icardi depuis le début de saison, Edinson Cavani revenait bien ces derniers temps et a même été titularisé ce samedi contre Dijon (4-0) pendant que l’attaquant prêté par l’Inter était en méforme. Néanmoins, El Matador n’a pas su profiter de cette occasion pour marquer des points et s’est même distingué en manquant deux énormes occasions. De son côté, peu de temps après son entrée en jeu, Mauro Icardi s’est de son côté distingué en marquant le troisième but du PSG. De quoi rebattre de nouveau les cartes dans la concurrence entre les deux attaquants à deux semaines du match retour contre le Borussia Dortmund en huitième de finale des Ligues des Champions ? C’est du moins de Pierre Ménès, qui considère que Mauro Icardi a gagné des points ce samedi au contraire d’Edinson Cavani.

« Cavani a perdu des points dans son duel avec Icardi »