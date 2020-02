Foot - PSG

PSG : Avant Dortmund, Thomas Tuchel affiche sa confiance !

Publié le 29 février 2020 à 22h40 par La rédaction

Facile vainqueur de Dijon ce samedi (4-0), le PSG s’est rassuré. Après la rencontre l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a affiché sa satisfaction.