Mercato - PSG : De Ligt revient sur son choix de snober Leonardo !

Publié le 3 mars 2020 à 18h45 par Th.B.

Pourtant annoncé très proche de s’engager avec le PSG, Matthijs de Ligt a finalement choisi la Juventus l’été dernier en snobant au passage le FC Barcelone. L’international néerlandais a justifié sa démarche qui a été pensée d’un point de vue sportif.

Matthijs de Ligt. C’était l’un des gros dossiers d’Antero Henrique avant que ce dernier ne soit remercié par le PSG et remplacé dans la foulée par Leonardo à la mi-juin. L’actuel directeur sportif du PSG n’aurait pas montré un intérêt aussi important que son prédécesseur pour le désormais ex-capitaine de l’Ajax Amsterdam, mais n’aurait pas pour autant complètement fermé la porte à son arrivée au PSG. Également suivi par le FC Barcelone qui avait trouvé un accord avec l’Ajax pour son compatriote Frenkie de Jong à l’hiver 2019, De Ligt s’est engagé avec la Juventus le 18 juillet dernier. Le Néerlandais s’est livré sur les raisons de son choix.

« J’ai eu des demandes de la Juventus, du PSG et de Barcelone, mais… »