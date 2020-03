Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Donnarumma relancé par Raiola ?

Publié le 3 mars 2020 à 17h30 par A.C.

Mino Raiola pourrait faciliter le départ de Gianluigi Donnarumma du Milan AC, à la fin de la saison.

Lié au Milan AC jusqu’en juin 2021 et pas vraiment proche de prolonger, Gianluigi Donnarumma est un joueur qui intéresserait n’importe quel club en Europe. C’est le cas du Real Madrid, qui pourrait frapper un joli coup l’été prochain, puisque la presse italienne a annoncé que le gardien sera vendu par les Rossoneri , qui ne veulent pas risquer de le perdre là la fin de son contrat. Un récent évènement pourrait d’ailleurs précipiter les choses...

Sans Boban et Maldini, la prolongation de Donnarumma se complique encore plus