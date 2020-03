Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pu perdre l’un de ses cadres cet hiver !

Publié le 3 mars 2020 à 16h30 par A.C.

Cadre du Real Madrid de Zinedine Zidane, Luka Modric aurait pu faire ses valises cet hiver.

Ballon d’Or 2018, Luka Modric a été plusieurs fois annoncé proche d’un départ du Real Madrid ces dernières saisons. Il faut dire que le Croate aura 35 ans en septembre prochain et au sein du Real Madrid on mise sur un rajeunissement de l’effectif, avec notamment Federico Valverde. L’Italie semble être la destination la plus probable pour Modric, qui a été annoncé dans le viseur de l’Inter... et qui aurait pu rejoindre le Milan AC cet hiver !

Boban voulait Modric au Milan AC, mais...