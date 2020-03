Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo plombé par l'avenir de David De Gea ?

Publié le 3 mars 2020 à 15h15 par La rédaction

David De Gea pourrait quitter Manchester United et ainsi céder sa place de titulaire à Dean Henderson. Une situation qui ne devrait pas plaire à Leonardo qui avait fait de l’Anglais une priorité au PSG.

Manchester United n’a pas réussi à revenir avec les 3 points de Goodison Park le week-end dernier. Everton avait ouvert le score à la 3ème minute de jeu après un dégagement très mal maîtrisé de David De Gea. Les performances du portier espagnol depuis maintenant de nombreux mois à Manchester United laissent à désirer, et les dirigeants des Red Devils voudraient rapatrier Dean Henderson dès l’été prochain. Une mauvaise nouvelle pour Leonardo, directeur sportif du Paris-Saint-Germain, qui aurait également des vues sur le jeune gardien prêté à Sheffield United.

Une piste en moins pour succéder à Keylor Navas