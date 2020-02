Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star du Guardiola lance un appel du pied à Modric !

Publié le 21 février 2020 à 22h30 par H.G.

Bien qu’il soit en difficulté au Real Madrid depuis plusieurs mois, Luka Modric reste un joueur qui fait rêver un grand nombre de ses pairs, en témoigne l’appel du pied qu’il a reçu de Raheem Sterling.

L’avenir de Luka Modric au Real Madrid s’écrit en pointillés. L’international croate a perdu son statut de titulaire indiscutable en raison de l’explosion de Federico Valverde et semble de moins en moins entrer dans les plans de Zinedine Zidane. A 34 ans, le Ballon d’Or 2018 est donc sur le déclin et pourrait même quitter le Real Madrid l’été prochain après huit années chez les Merengue . Cependant, bien qu’il se rapproche progressivement de la fin de sa carrière, Luka Modric reste une référence pour de nombreux joueurs, et notamment pour Raheem Sterling qui n’a pas manqué d’affirmer que l’ancien joueur de Tottenham serait le premier joueur du Real Madrid qu’il recruterait s’il possédait une équipe.

« Il est très agréable à regarder »