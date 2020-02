Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce choix fort opéré par Gareth Bale !

Publié le 21 février 2020 à 20h00 par H.G.

Fréquemment annoncé sur le départ, Gareth Bale n’aurait finalement plus aucune intention de s’en aller, conscient qu’il trouvera difficilement mieux que le Real Madrid s’il venait à partir.

Gareth Bale n’a jamais réellement fait l’unanimité au Real Madrid, mais le retour de Zinedine Zidane sur le banc du club madrilène n’a pas arrangé sa situation. L’international gallois ne parvient pas à enchainer les matchs sous les ordres du technicien français, et est surtout l’auteur de performances décevantes en plus d’être trop souvent blessé. Cependant, si Gareth Bale a logiquement été annoncé sur le départ à de nombreuses reprises, il n’aurait finalement plus aucune intention de s’en aller du Real Madrid en dépit de la situation délicate à laquelle il fait face.

Rester au Real, le meilleur choix possible pour Bale