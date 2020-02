Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse sortie sur le transfert de Martin Braithwaite...

Publié le 21 février 2020 à 19h30 par A.D.

Pour pallier la longue blessure d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a recruté Martin Braithwaite en tant que joker médical. Javier Aguirre, le coach de Leganès, s'est livré sur le départ de l'attaquant danois au Barça.

Javier Aguirre ne semble pas regretter le départ de Martin Braithwaite. Blessé gravement, Ousmane Dembélé ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin de la saison. Une situation qui a autorisé le Barça à recruter un joker médical. Alors que Martin Braithwaite s'est engagé en faveur du FC Barcelone, Javier Aguirre, ancien entraîneur de l'attaquant danois, a fait passer un message clair sur ce transfert.

«Si Martin Braithwaite était vital pour nous ? Il n'y a rien de vital»