Mercato - Barcelone : De Jong, De Ligt… Le Barça se serait trompé !

Publié le 3 mars 2020 à 1h30 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone entre 1997 et 2000 et compatriote de Frenkie de Jong, Louis Van Gaal a révélé que le profil de Matthijs de Ligt aurait été plus utile au Barça que celui du milieu de terrain blaugrana.

À l’hiver 2019, le FC Barcelone se mettait d’accord avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Frenkie de Jong pour 75M€ + 11M€ de bonus. Les mois suivants, les dirigeants blaugrana auraient discuté avec le club néerlandais et Matthijs de Ligt, en vain puisque le défenseur central a snobé le Barça et le PSG pour rejoindre la Juventus. Cependant, au vu des besoins du FC Barcelone, Louis Van Gaal a révélé que le recrutement de De Ligt aurait été plus judicieux que celui de De Jong.

« Si un club devait acheter Matthijs de Ligt, c’était Barcelone »