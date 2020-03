Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Frenkie de Jong sur ses débuts au Barça !

Publié le 1 mars 2020 à 13h30 par H.G.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Frenkie de Jong n’affiche pas le même visage que celui qu’il montrait avec l’Ajax Amsterdam la saison dernière. Un problème d’adaptation selon le principal intéressé, qui considère que c’est à lui de s’acclimater à son nouveau club.

Frenkie de Jong a été au cœur d’une bataille entre le FC Barcelone et le PSG à l’hiver 2019 pour arracher sa signature et le faire venir au mercato estival suivant. Après de longues négociations, c’est finalement le club catalan qui est parvenu à arracher la signature de celui qui était considéré comme l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain au monde. Un an plus tard, Frenkie de Jong s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le milieu du Barça, aussi bien avec Ernesto Valverde qu’avec son successeur, Quique Setién. Cependant, bien que ses performances ne soient pas dramatiques, le Néerlandais n’affiche pas le même visage que l’an dernier avec l’Ajax Amsterdam. Et interrogé à ce sujet, Frenkie de Jong a reconnu qu’il avait pu avoir quelques difficultés dans son adaptation.

« C’est moi qui dois m’adapter »