Barcelone - Malaise : Frenkie de Jong répond aux critiques !

Publié le 1 mars 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’un certain nombre d’observateurs considèrent que le FC Barcelone est en crise, Frenkie de Jong a tenu à dédramatiser la situation en rappelant que le Barça était toujours en lice dans les meilleures compétitions.

Renvoi d’Ernesto Valverde, élimination précoce en Copa del Rey contre l’Athletic Club, accrochage entre Eric Abidal et Lionel Messi, polémique avec la société I3 Ventures… Le moins que l’on puisse dire, c’est que le FC Barcelone ne vit pas une saison de tout repos. Parallèlement à toutes ces polémiques, les Catalans ne se montrent pas sous leur meilleur visage sur le terrain et ont concédé quatre nuls et quatre défaites en Liga. Si les résultats sont au final loin d’être dramatiques avec une place de leader en Espagne et de bonnes chances pour se qualifier en quarts de finale de Ligue des Champions (nul 1-1 à Naples, retour au Camp Nou), le jeu proposé par le FC Barcelone déçoit fortement les observateurs des Blaugrana , qui n’hésitent pas à avancer que le club catalan est en crise. Mais de son côté, Frenkie de Jong a tenu à réfuter ce terme de crise et préfère relativiser la situation de son club.

« Il n'y a certainement pas de crise ici »