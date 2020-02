Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Luis Suarez répond sèchement à Eric Abidal !

Publié le 29 février 2020 à 21h30 par H.G.

Après qu’Ernesto Valverde ait été limogé par le FC Barcelone, Eric Abidal avait violemment pointé du doigt l’attitude des joueurs vis à vis de leur entraîneur. Interrogé sur le sujet, Luis Suarez n’a pas manqué de répondre à son dirigeant en lui disant d'assumer ses responsabilités.

« Je regardais les matches et pas seulement les résultats, mais aussi la façon dont il jouait, la tactique, le travail des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup… Je me suis fié à ces détails. Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup », avait lâché Eric Abidal au début du mois de février après qu’Ernesto Valverde ait été licencié par le FC Barcelone. Le dirigeant barcelonais avait ainsi publiquement critiqué l’attitude des joueurs avec leur entraîneur, chose qui avait fortement déplu à Lionel Messi au point de le faire sortir du silence sur Instagram. Et interrogé près d’un mois après cet épisode, Luis Suarez a répondu à son tour aux propos d'Eric Abidal, appelant le directeur sportif du FC Barcelone à assumer ses choix.

« Chacun doit assumer les décisions qu’il prend »