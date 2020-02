Foot - Barcelone

Barcelone : Cette grosse annonce de Luis Suarez sur sa blessure !

Publié le 28 février 2020 à 20h00 par Th.B.

Opéré au genou courant janvier, Luis Suarez a révélé travailler pour retrouver le chemin des terrains plus vite que prévu.

Et si Luis Suarez revenait plus tôt que prévu sur les terrains ? Opéré au genou en début janvier, l’attaquant du FC Barcelone aurait pu manquer le reste de la saison, sa période de convalescence étant supposée durer quelque mois. Cependant, Goal révélait courant février que l’Uruguayen serait susceptible de revenir à la compétition à la mi-avril, Luis Suarez se déplaçant déjà avec des béquilles et marchant normalement. Invité à s’exprimer sur son état de santé, Suarez a livré un message plein d’espoir pour son retour tout en révélant avoir traîné cette douleur au genou pendant un bon moment.

« Je suis déterminé à essayer de revenir plus vite que le délai annoncé »